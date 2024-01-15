賴晤美使團：持續捍衛台海和平穩定盼美支持

美國政府資深代表團訪台，拜會甫贏得大選的民進黨主席賴清德。（照:民進黨提供） 中評社台北1月15日電（記者 黃筱筠）2024大選當選人賴清德上午偕副手蕭美琴上午在民進黨中央黨部會見美國特使團表示，台灣未來在他與蕭美琴領導之下，會在蔡英文基礎之上，持續捍衛台海和平穩定。也希望美國能夠持續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作，與民主夥伴共同確保區域的和平、發展、繁榮。



包括美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）組成跨黨派資深代表團，由美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）陪同，於14日至16日訪台，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天也陪同拜會。



美特使團一行人早上先赴府拜會蔡英文，接著來到民進黨拜會甫當選的民進黨主席賴清德。美方代表團大約上午11點抵達黨中央，會面約1小時後離開。下午將拜會台灣民眾黨主席柯文哲。



賴清德以中文致詞，且幾乎都盯著稿子看。雖然是在民進黨中央會面，但桌上也放了兩面青天白日旗。



賴清德說，美國在他當選後，立即發表祝賀聲明，並派遣重量級跨黨派代表來台，向他與蕭美琴表達祝賀，充分展現美國對台灣民主的強勁支持，凸顯台美緊密堅實的夥伴關係，對台灣意義重大。



他指出，過去8年，面對變化劇烈的世界形勢，台灣堅定守護民主捍衛和平，以穩健務實的方式，與美國在內的民主夥伴，深化合作，獲得國際社會的廣泛支持與信任。儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動進入台灣，但台灣仍然能夠沉穩因應，與包括美國在內的理念相近夥伴，共同合作，努力維持台海和平穩定現狀。



賴清德說，蔡英文一再強調，現在的台灣是世界的台灣 台灣未來在他與蕭美琴領導之下，會在蔡英文基礎之上，持續捍衛台海和平穩定，也希望美國能夠持續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作，與民主夥伴共同確保區域的和平、發展、繁榮。

