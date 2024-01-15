台去年觀光逆差500萬人次赴陸159萬人次

日本觀光聖地之一淺草寺。（照:台日交流協會臉書） 中評社台北1月15日電／台灣“交通部”觀光署公布統計，2023年1至11月出境人數達1074萬人次，來台旅客567.2萬人次，旅遊逆差近507萬人次，其中有300萬人次是日本市場。旅遊業者質問，“政府既然要談對等，是否考慮限制台灣旅客赴日？”



根據觀光署統計，去年前11月來台567.2萬人次旅客，港澳客占最大宗，達105萬人次，其次是日本80.5萬人次、韓國64萬人次，其他主要市場還有美國46.2萬人次、越南35.7萬人次、泰國34.7萬人次。曾是最大主力的陸客，2019年還有271.4萬人來台，去年只剩19.3萬人次。



出境部分，民眾就有1074萬人次，去日本多達383萬人次、約占35%，等於每3人就有1人是去日本。由於民眾仍可以到大陸自由行，赴陸旅客尚有159萬人次，其他包括韓國87.6萬人次、泰國70.6萬人次、越南76.4萬人次、美國43萬人次等。



根據《中時新聞網》報導，有旅遊業者私下批評，去年台灣對各主要旅遊市場幾乎都是逆差，光是1至11月就高達500萬人次。尤其前往日本就有383萬人次，台日一來一往就出現300萬人次的旅遊逆差。政府去年一被問到大陸旅遊開放，就跳針回答要“對等”，不要衹有台灣人去、陸客不來，“既然要談對等，那要不要限制台灣旅客赴日？”



中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽分析，許多日本朋友透露“來台灣旅遊不安全”，這並非指治安差，而是兩岸局勢太混亂，外媒整天在報導共機擾台、軍演封鎖等，台灣人長期下來可能無感，但在外國人眼中，兩岸簡直是亞洲火藥庫，形塑出台灣可能不安全的形象。



靜宜大學觀光系副教授黃正聰觀察日本旅客出國統計指出，衹有韓國市場恢復得特別好，因韓國離日本最近、價格敏感性低，日本旅客對台灣及其他國家市場，只恢復5成左右。他認為，許多中南部景點對外國旅客而言，交通不方便，政府應提供便捷交通，才能吸引外國人來台旅遊。



觀光署回應，受日幣貶值、日方解除防疫規定較晚、航班及人力尚未恢復、日本境內推動國旅補助等因素影響，去年日客出境旅遊恢復到疫情前52%，台灣仍是日客出境第3大旅遊目的地。