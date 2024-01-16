唐永紅語中評：未來四年台海局勢對抗強化

廈門大學台灣研究院教授唐永紅（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月16日電（記者 陸文煜）2024台灣大選13日落幕，廈門大學台灣研究院教授唐永紅接受中評社記者專訪就2024台灣地區兩項選舉結果予以解讀。唐永紅表示，民進黨如其2016年、2020年選後之預期勝選台灣地區領導人，但4成得票率及“立法委員”席次未過半意味著並未獲得過半民眾的支持，很多政策法案將難以成法推動，未來仍然有丟掉政權的可能，關鍵在於在野黨能否形成聯盟，但理念與利益分歧較大使得聯盟合作較難。唐永紅預計，未來四年中美都要維持鬥而不破的局面，民進黨當局不敢貿然“修憲”推動“法理台獨”引戰，台海形勢總體可控，但民進黨當局必定會小動作不斷，兩岸關係的對抗態勢會有所強化。大陸有必要調整對台政策，強化反“獨”促統。



“民進黨、國民黨的得票率符合其各自的基本盤。我在2016年選完接受中國評論通訊社採訪就講過民進黨大概率有12年執政的機會，2020年選後再次講過。《中國評論》月刊2020年5月號發表我的專文《台灣社會的脈動與國民黨的出路》，文中有提到。”唐永紅指出，2014年台灣發生太陽花反服務貿易運動之後的民意調查，就發現民進黨成功地改變了台灣民心民意與社會意識形態，進入了所謂“政治正確”的政治收穫期，因此大選時總是設法打“統獨牌”、“主權牌”、“抗中保台牌”，而且在不影響台灣的安全、經濟與民生的情形下每每奏效。此次選舉，民進黨的選戰策略及其結果也依然如此。此次民眾黨參加台灣地區領導人選舉，柯文哲、吳欣盈得票數369萬票、得票率26.46%，造成國民兩黨得票率較2020年下降。眾所周知，民眾黨的支持者主要是不喜歡國民黨和民進黨的人士、中間選民及年輕一代，而其中多數支持者特別是年輕一代的意識形態和兩岸立場偏綠，是因不喜歡民進黨而轉投民眾黨的。

