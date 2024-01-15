諾魯與台斷交　台官方：上午11點45分得知

台“外交部”政務次長田中光。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月15日電（記者 黃筱筠）台灣大選才剛落幕，位於太平洋邦交國諾魯今天以影片宣布與台灣“斷交”。台“外交部”下午由政務次長田中光緊急召開記者會表示，即日起終止與諾魯共和國“外交關係”，全面停止雙邊合作計劃、撤離“大使館”及技術人員。



蔡英文2016上任迄今，已斷交10個“邦交國”，目前僅剩12國。



田光中也說，在台灣時間上午11點45分得知，諾魯時間是4點，已經不見我們“大使”，諾魯心意已定。這次“斷交”有點“突擊式”，跟派駐當地“大使”通電話，口頭告訴我們這個訊息。



台“外交部長”吳釗燮目前在危地馬拉訪問。田光中說，吳釗燮得知對方突襲式宣佈“斷交”後非常憤怒。



由於諾魯還有發出賀電恭賀賴清德當選，“邦交”關係訊息掌握有落差嗎？田中光表示，諾魯是透過外交部次長、總統府秘書長賀電，“當時沒有發覺”。他去年前往諾魯時，因為諾魯這兩年政情動盪，總統上來之後是弱勢總統，內閣不穩定，諾魯總統還被換下來，這個情況一直有掌握。過去與諾魯合作是有利民生，但是這次赤裸裸打壓我們，必需要譴責。



諾魯國土面積為21.3平方公里，是世界上第三小的國家，僅大於摩納哥及梵蒂岡。諾魯的人口約11000人，位居世界倒數第三，僅多於吐瓦魯及梵蒂岡。



蔡英文2016執政迄今，已“斷交”9國，加上諾魯就有10國，只剩12個“邦交國”，分別是：中美洲2國（貝里斯、危地馬拉）、加勒比海4國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）、太平洋4國（馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯）、南美洲1國（巴拉圭）、非洲1國（史瓦帝尼）、歐洲1國（梵蒂岡）。