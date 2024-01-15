諾魯宣布與台斷交　柯文哲：很遺憾

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／諾魯政府15日宣布與台灣斷交，台灣民眾黨主席柯文哲15日表示，很遺憾諾魯與台灣斷交，致使“中華民國”僅剩12“邦交”國。柯文哲也向第一線為外交人員說“辛苦了”。



截至目前，“中華民國”僅剩12個“邦交”國，包括中美洲2國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比海4國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）和太平洋4國（馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯），以及南美洲1國（巴拉圭）、非洲1國（史瓦帝尼）、歐洲1國（梵蒂岡）。



柯文哲表示，台灣民眾黨一向主張援外要公開透明，不與中國大陸進行無謂的外交惡性競爭。要與非“邦交”國維持多元交往，創造共同利益，加強包含經貿、科技、投資、文化和環保合作，讓台灣即使在非“邦交”國仍有操作運轉、發揮影響力的空間。同時，在既有的多個雙邊合作機制上，加強參與重要的國際與區域議題，如經濟、醫療衛生、安全等領域。



民眾黨不分區“立委”當選人黃國昌強調，未來民眾黨“立法院”黨團，也將堅定貫徹自由民主的普世價值，反對與中共進行金錢外交的競逐。也請“外交部”與國合會清楚揭露台對諾魯提供援助之項目及金額。

