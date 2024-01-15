巴勒斯坦：以色列釀史上最大規模人道主義災難

中評社香港1月15日電／巴勒斯坦政府表示，以色列在100天內將加沙地帶變成了無法居住的地方，並以其實施的屠殺造成了歷史上最大規模的人道主義災難。



TRT消息，巴勒斯坦外交部在以色列襲擊加沙100天之際發表了一份書面聲明。



聲明中強調，以色列對加沙地帶人民實施種族滅絕已經過去100天時間，這100天相當於充滿痛苦、磨難、壓迫和淚水的一千年，並表示，“一些國家仍然不相信以色列犯下的大屠殺徹底削弱了‘自衛’的說法。各國現在需要放棄導致戰爭繼續下去的立場。”



聲明指出，以色列軍隊在100天內將加沙變成了一個無法居住的地方，並表示，“(以色列軍隊)犯下可怕的屠殺，造成約10萬人死亡、受傷和失蹤，並迫使約200萬人在沒有任何保護和最低生存保障的情況下遷移。”



巴勒斯坦在聲明中說道：“儘管屠殺和破壞已經過去100天，國際社會仍然表達關切和呼籲，但以色列不聽，相反，以色列當局繼續吹噓，以繼續種族滅絕戰爭為榮，繼續背叛聯合國（UN）的決定，繼續蔑視國際法和國際法庭的決定。”



聲明還指出，國際社會在解決巴勒斯坦問題和結束以色列占領方面一再表現出不足和失敗，而以色列則利用這一失敗犯下了更多戰爭罪和反人類罪。



