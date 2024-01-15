日媒：岸田領導能力受質疑　短期或難走出困境

中評社香港1月15日電／日本岸田內閣的支持率持續低迷。共同社民調結果顯示，儘管倖免創新低，但自去年11月起已連續3次低於30%。在應對能登半島地震的工作上，首相岸田文雄的領導能力受到質疑。自民黨派系政治集資宴會收回扣問題導致政治不信任感直線上升。放眼本月26日的例行國會開幕，在野黨將加強攻勢。短期內岸田或難以走出困境。



▽溫差



“我將身先士卒，竭盡全力開展生活重建支援工作。”14日下午，岸田結束災區考察後在位於金澤市的石川縣政府大樓向媒體表達了決心。在此之前，岸田前往珠洲市的臨時安置點慰問災民，展現出體諒的姿態。



地震發生以來，岸田幾乎每天接受媒體採訪發佈信息。官邸消息人士自豪地表示，確保二次疏散點等工作“主動積極地做了安排”。然而民調中，61.6%的受訪者認為岸田未充分發揮領導能力，無法否認兩者存在溫差。



官邸消息人士對此感到不解稱：“明明是首相牽頭應對，為什麼不能傳達呢？”另一方面，立憲民主黨選舉對策委員長大串博志批評稱：“不能否認最初的應對遲緩。”



▽痛點



對於想要專注應對地震的岸田而言，自民黨派系收回扣問題絆住了其腳步。



岸田成立了作為自民黨總裁直屬機構的政治刷新總部，以期挽回信任。然而卻曝出加入總部的多名安倍派議員未在政治資金收支報告中記入返還的宴會收入，形成“小金庫”的疑雲。民調中75.1%受訪者表示，對自民黨防止再次發生的應對“不期待”，似乎折射出不合適的陣容。



▽一絲希望



身陷困境遲遲無法走出，岸田身邊人士無奈地表示，“回扣問題解決前唯有忍耐。”岸田派幹部打的如意算盤是“春季以後實現漲薪和定額減稅，則應該能扭轉局面”。



民調中，向自民黨的支持群體詢問“希望岸田繼續擔任首相到什麼時候”，回答“到9月自民黨總裁任期為止”最多，佔61.6%，超出了“希望盡快辭職”的佔比。也有黨內年輕議員坦言“尚存一絲希望”。