教育及職業展覽月底開幕　帶來升學就業資訊

記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月16日電（記者 段曉魯）由香港貿易發展局主辦的第33屆教育及職業博覽，將於1月25至28日假香港會議展覽中心舉行。博覽劃分為“教育”及“職業”兩大專區，雲集17個國家及地區、超過800家機構，帶來全面的升學、進修和就業資訊，提供3000多個就業機會，部分僱主更設即場面試，歡迎公眾人士免費入場 。



香港貿發局助理總裁古靜敏在記者會上表示，今屆博覽以‘力拼追夢 成就解鎖’為主題，匯聚多個教育機構、專業團體、公私營機構等，網羅最新升學、進修以及就業資訊。這一站式平台一方面可讓學生面對面與展商交流，深入瞭解本地、內地以至海外課程和入學注意事項，協助他們覓得優質院校。另一方面，多個政府部門和公營機構，以及私營企業都會在博覽中進行招聘，在職人士可透過博覽規劃未來職業生涯，找尋理想工作。



教育專區探索歐美內地升學機會



教育專區有四大展區：“本地教育” 、“海外、中國內地及澳門升學”、“終身學習”及“青年廣 場”。“本地教育”展區有多家大學及專上學院，包括香港演藝學院、職業訓練局，及本港三間私立大學等；“海外、中國內地及澳門升學”展區提供歐美、亞洲、中國內地等共16 個國家和地區的升學諮詢服務；“終身學習”展區可以瞭解科技教育等多個範疇在職進修課程；“青年廣場”展區則會為年輕人提供生涯規劃和持續進修資訊，以及暑期工、實習、全職等各類工作機會。



職業專區設即場招聘面試



職業專區帶來超過3000個就業機會，方便求職人士瞭解最新就業資訊及求職市場動態。除了18個政府部門及9個公營機構在博覽中設有攤位外，多家銀行及保險公司、專業服務企業、人力資源公司等私營機構均在展會內招聘人才。焦點展區之一、“招聘廣場”集合多家求職平台參展，聯同公私營機構將於會場接受畢業生、初入職及富有經驗求職者應徵，即場進行面試。求職人士可帶備履歷入場，申請職位。



四大主題 剖析就業趨勢及各行業前景



博覽期間將舉行超過100場精彩活動，並設有四大主題。首個主題為“文化藝術”，西九文化區管理局代表會分享如何追尋藝術夢，爆炸戲棚創辦人兼藝術總監陳恩碩亦將分享製作香港最長壽音樂劇《我們的青春日誌》的成功之道。第二個主題為“創新科技”，機電工程署、香港建造學院等，將為博覽 帶來工程和科技相關的職位；編程教育機構火箭學院將主持講座，講解在科技世界需具備的軟實力，而智慧農業科技公司“水耕細作”聯合創辦人兼首席賦能官麥嘉晉將分享其創科及創業心路歷程 。“大灣區升學就業機會 ”及“航空航海”主題，則分別邀得專家講解在南沙發展事業的機遇，及邀得香港國際航空學院分享如何成為機師等。