白要求承諾四大改革才支持　韓國瑜暫不回應

國民黨準“立委”韓國瑜。（中評社 資料照) 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）2024大選新出爐的“國會”呈現三黨不過半局勢，2月1日的“立院”龍頭之爭備受關注，擁有8席不分區“立委”、被認為是關鍵少數的民眾黨今天要求藍綠兩大黨有志出任“立法院長”的人選，應盡速提出“國會”改革藍圖，再談是否合作。對此，中國國民黨“立法院長”呼聲最高的不分區排名首位韓國瑜透過辦公室向中評社表示，暫不回應此事。



13日出爐的“立委”選舉結果，總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



民眾黨“立法院”黨團15日召開記者會，黃國昌要求藍綠兩黨要參選“立法院長”的人，要承諾支持4項主張，包括，在第一會期修法建立“‘國會′聽證調查”、“人事同意權審查”、“‘立委′利益迴避規範”，定期公布“相關經費之使用”，貫徹公開透明原則。



連任成功的國民黨“立委”王鴻薇則表示，民眾黨提出的“國會”改革內容，她可以接受，但合作過程要有誠意，呼籲民眾黨不要變來變去、破壞互信；也是連任成功的國民黨“立委”洪孟楷說，既然開大門走大路，就不要淪為被少數綁架，國民黨正副院長人選要以全台民意來出發。



王鴻薇對此表示，還是很願意跟民眾黨尋求合作，但合作過程要有誠意，不要變來變去，尤其“立院”龍頭，這次雙方如果能夠合作的話，希望是成功的第一步，而不是因為變來變去又破壞互信。



洪孟楷則說，國民黨不是只是回應單方面的主張，而是如果要推出自己的“立法院長”人選，要提出未來帶領“國會”的方向，來爭取所有“立委”的認同跟支持，相信國民黨可以提出更宏觀全面的方向，說服台灣人民，國民黨是真正能帶領嶄新的“國會”，而不要淪為被少數綁架。



另一位即將卸任的國民黨“立委”林為洲認為，藍白是否在“國會”龍頭之爭合作，不用刻意強求，目前看起來藍白應該不會合作。如果第一輪正副院長選舉，三黨推出的人選皆未過半，就要進入第二輪投票，如果民眾黨沒有跑票，國民黨就有機會當選，但如果民眾黨開放黨籍“立委”投票，就很難說，因為主導民眾黨團運作的不分區“立委”當選人，立場上比較偏綠的意識形態，所以不容易，他沒有很樂觀，一切靜觀其變。