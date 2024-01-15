韓去年觀影人數僅為疫前一半

中評社香港1月15日電／韓聯社報導，韓國電影振興委員會15日發佈的一份資料顯示，2023年全國院線累計觀影人數同比增逾10%，但僅為新冠疫情前的一半水準。



去年韓國觀影人次約1.2514億人次，同比增加10.9%，為疫前年均值（2.2098億人次）的56.6%水準。票房總收入為1.2614萬億韓元（約合人民幣68.6億元），同比增加8.7%，為疫前年均銷售額（1.8282萬億韓元）的69%水準。



分析認為，《犯罪都市3》和《首爾之春》累計觀影超過1000萬人次，加上多部外國動畫片大賣座，綜合推動觀影人數和票房收入同比增加。



國產電影方面，去年本土片累計觀影6075萬人次，同比減少3.3%，恢復至疫前均值（1.1323億人次）的53.7%水準；票房收入同比減少5.2%至5984億韓元，僅為疫前均值（9287億韓元）的64.4%水準。僅看12月，得益於《首爾之春》和《露梁：死亡之海》成績亮眼，本土片累計觀影人數為1370萬人次，票房收入為1347億韓元，雙雙創下歷年同月第二高紀錄。



外國電影方面，去年全年觀影人數同比增加28.7%至6438萬人次，為疫前（1.0775億人次）的59.8%水準；票房收入同比增加25.3%至6630億韓元，恢復至疫前均值（8994億韓元）的73.7%。三部外國動畫片躋身全年最賣座電影前五，自2004年以來尚屬首次。



去年最賣座的電影為本土片《首爾之春》，累計觀影人數超過1278萬人次。