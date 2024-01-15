郭正亮：賴2028最大關卡是盧秀燕＋柯文哲

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／2024大選落幕，由民進黨賴清德以得票數558萬票、得票率40.05%勝出，但“立法院”卻呈現“三黨不過半”的局勢。對此，前“立委”郭正亮13日在政論節目指出，賴清德在2028年將遇到最大關卡是“中國國民黨台中市長盧秀燕與台灣民眾黨主席柯文哲合作”。



媒體報導，郭正亮13日在政論節目《新“總統”.新“國會”誕生全紀錄》表示，雖然賴清德於2024大選中獲勝，2028年是賴清德最大的關卡，就是盧秀燕跟柯文哲合作。他透露，盧秀燕屆時已卸任且備選兩年，在本屆選戰中表現出高智慧，是一位較善於處理人際關係的人，若國民黨真派出她來參選，“藍白合”的處理方式有望變得更好，並說服民眾黨主席柯文哲點頭合作。



郭正亮表示，以柯文哲在本屆選戰中的表現，若民眾黨在2026年地方選戰中未能創造驚人大勝，那他便會開始謹慎評估自己是否還有再戰2028的可能性，若再次“藍白破”的話，那他就真的很可能激起全台灣民眾的怒火。郭正亮直言，若柯文哲屆時決定藍白合，“賴清德不一定能做8年”。



郭正亮強調，盧秀燕號稱擁有“不同級別的人際關係處理能力”，故假設柯文哲是與她討論合作的話，有望比與新北市長侯友宜協商來得更順利。



不過，郭正亮也憂心表示，由於他也無法預測兩岸走勢會如何，故不清楚賴清德是否能順利當完一任，但可以肯定的是，“賴清德在2028一定會面臨極大挑戰”。