中評編譯：拜登和特朗普沒什麼不同

資料圖：特朗普與拜登 中評社香港1月17日電（記者 樂國平編譯）卡塔爾半島電視台網站1月9日發表該媒體記者安德魯·米特羅維察（Andrew Mitrovica）的評論文章，批評拜登政府對巴以衝突造成的巴勒斯坦人道災難毫無作為，虛偽雙標，指出拜登和特朗普一樣漠視國際人道危機。以下是原文編譯：



喬·拜登充滿了謊言。拜登在上周末的一次演講中試圖宣揚他是特朗普的對立面，這場演講被宣傳為他迄今為止昏昏欲睡的連任競選活動的開場。



《衛報》對拜登熟練的表現進行了陳詞濫調的評價，稱讚他充滿火藥味地對特朗普進行了“激烈”的批評。“拜登以前所未有的方式抨擊了他的前任唐納德·特朗普。他充滿了憤怒和蔑視，”一位《衛報》記者贊許地寫道。“如果拜登試圖讓他的2024年連任競選活動煥發活力，這可能已經成功了。”



拜登33分鐘的斷斷續續的獨白並沒有帶來緊迫性和真實性的“震撼”，而是反映了他的欺詐核心和謊言，以及公然的雙重標準，這些標準控制著建制派媒體對兩位本應截然不同的候選人的報導，而說實話，這兩位候選人大同小異。



當特朗普以“憤怒、蔑視”和標誌性的粗俗向對手出招時，他通常被視為獨裁惡棍，充滿敵意，語無倫次。當拜登做同樣的事情時，他因擺脫了過時的禮節束縛而受到稱讚，他是一種必要的真誠爆發，“很多”煩惱的民主黨人會歡迎這種真誠。



拜登的構想是，美國面臨著民主與獨裁之間的生存選擇，這散發著他老態龍鐘的特朗普式的虛偽和欺騙的味道。“今天，我們在這裡回答最重要的問題：民主仍然是美國的神聖事業嗎？”拜登問道。“我是認真的。”

