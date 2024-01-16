促港發展高質量旅遊 民建聯提19建議

民建聯舉行記者會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月16日電（記者 盧哲）民建聯15日召開記者會，介紹民建聯就發展香港旅遊提出的政策建議。民建聯認為，發展高質量旅遊可以圍繞四個主要大方向，包括加強聯通內地；吸引境外旅客措施；提升本港旅遊吸引力；以及加強跨部門，提升好客之都美譽及應急協調能力。民建聯就此共提出十九項具體建議，促多措並舉，加速推動香港高質量旅遊發展。



民建聯副主席、經濟發展事務發言人周浩鼎在記者會上表示，隨著香港與內地的交通便利提高，內地旅客的旅遊模式出現變化，大量內地鄰近城市居民選擇“不過夜”。近期發生的跨年倒數後因多項安排未有完善而導致大量內地旅客滯留本港的情況，有損香港旅遊經濟發展以及形象。民建聯認為特區政府可以趁著此事件檢討本港整體旅遊經濟發展政策的未來走向。各發言人、立法會議員、區議員以及業界代表就本港旅遊發展事務提出建議。



民建聯認為發展高質量旅遊可以圍繞四個主要大方向，就此共提出十九項建議，多措並舉，加速推動高質量旅遊發展。



第一，加強聯通內地方面，建議擴大自由行城市範圍；優化大灣區內地居民赴港簽注政策，恢復深圳戶籍居民赴港一簽多行，並探討將一簽多行及一周多行政策有序擴展到大灣區內地9個城市；爭取提高旅客免稅額至30000元；盡快增加24小時通關口岸，並適當延長鐵路服務時間。



第二，吸引境外旅客措施方面，建議推出全球重點宣傳香港推廣計劃，將香港打造為全球遊客在東南亞首選地點；揀選重點城市，邀請KOL來港體驗，或邀請海外電視台來港拍攝旅遊節目，向當地市民介紹香港獨特的景點與文化體驗；打造中高端消費旅遊城市形像；針對在中東及一帶一路沿線國家和地區，宣傳本港的盛事及各類旅遊產品；加強對東南亞地區方面的工作，推廣香港作為旅遊目的地首選之地。