國台辦：一個中國原則是國際社會普遍共識

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京1月15日電／國台辦發言人陳斌華15日就瑙魯宣布跟台灣當局斷絕所謂“外交關係”擬與中國復交答記者問時表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，這是歷史和法理的事實，也是國際社會普遍的共識。我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚賞。事實一再證明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。





