【
大
中
小
】 【
打 印
】
國台辦：一個中國原則是國際社會普遍共識
http://www.CRNTT.com
2024-01-15 17:34:39
國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝）
中評社北京1月15日電／國台辦發言人陳斌華15日就瑙魯宣布跟台灣當局斷絕所謂“外交關係”擬與中國復交答記者問時表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，這是歷史和法理的事實，也是國際社會普遍的共識。我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚賞。事實一再證明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國台辦：賴清德的所謂“新局”將是台海危局
(2024-01-10 23:22:54)
國台辦：民進黨“奧步”用多只會貽笑世人
(2024-01-04 10:01:05)
國台辦12月27日新聞發布會全文
(2023-12-27 16:14:57)
國台辦：民進黨是ECFA問題難解根本原因
(2023-12-27 15:29:57)
國台辦：民進黨裹挾青年當“台獨”炮灰
(2023-12-27 15:05:29)
國台辦：台商台企為甘肅地震捐款捐物4000多萬
(2023-12-27 15:01:18)