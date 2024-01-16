林偉文：報讀演藝學院學生需重視合作能力

演藝學院電影電視學院高級講師林偉文（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月16日電（記者 段曉魯）由香港貿易發展局主辦的第33屆教育及職業博覽，將於1月25至28日在香港會議展覽中心舉行。香港演藝學院電影電視學院高級講師林偉文在記者會上表示，根據去年統計申請報讀演藝學院的學生越來越多，這亦代表著越來越多年輕人想從事演藝這條路，表演藝術不是個人的事，通常表演藝術都是一群人合作完成的，所以學生的與他人合作能力也相當重要，協調與合作是演藝工作的關鍵。



林偉文表示，根據去年統計申請報讀演藝學院的學生越來越多，這亦代表著越來越多年輕人想從事演藝這條路，相信演藝學院會給到學生更多機會學習相關知識，演藝學院亦提供給學生一些跨科目的學習機會，不單是舞台表演那麼簡單。最多學生問得是，將來畢業了能從事什麼樣的工作，演藝學院亦會提供給學生就業資訊，會邀請現任導演以及相關從業人員給學生授課，解答學生有關就業的問題。



被問到如何才能被演藝學院入取，林偉文表示，考慮一個學生能不能入去演藝學院，最主要的是學生之前有沒有參與演藝相關的活動，比如拍攝影片、表演話劇、參加比賽等，這會讓校方認為這個學生的職業規劃很好，有相關經驗，入取的機會就會比較大。此外，表演藝術不是個人的事，通常表演藝術都是一群人合作完成的，所以學生的與他人合作能力也相當重要，協調與合作是演藝工作的關鍵。