破壞藍白合？金溥怒告這兩人　陳文茜回應

侯友宜競辦執行長金溥聰。（中評社 資料照) 中評社台北1月15日電／2024大選餘波盪漾，中國國民黨大選候選人侯友宜競辦執行長金溥聰今天透過侯辦發表聲明，指控媒體人陳文茜、前“立委”蔡正元在節目上誣指他發假民調、破壞“藍白合”，將對此提告。對此，陳文茜回應，政治菁英掌控大選的關鍵權力，支持者熱烈追隨，但若政治菁英錯誤判斷不應藍白合，或是刻意不為藍白合，導致民眾必失去他們合理的選擇權，本應受公評討論。



金溥聰發表聲明，針對陳文茜、前“立委”蔡正元昨天在TVBS節目，誣指他拿出假民調及放出蕭旭岑赴陸訪問的消息給鏡周刊，破壞藍白合，破壞團結等言論，全是捏造事實，血口噴人，為釐清事實真相，捍衛自身清白及名譽，他將採取法律行動，提出告訴。



陳文茜指出，藍白是否合，是此次可能決定大選結果的為唯一變數，而節目中針對未積極主導藍白合作或是破壞了藍白合作的責任歸屬，是由主持人與來賓各自表述，來賓媒體人陳鳳馨認為是國民黨沒有“大人”，台中市前市長胡志強則表示只要無私，就能成事，就會有大人。



陳文茜強調，侯競辦代金溥聰發表了各種言詞指控，但主持人從頭到尾未提金溥聰3字，且提及金溥聰為反對藍白合或假民調的為蔡正元，但蔡正元也提到了民眾黨籍台北市前副市長黃珊珊。



陳文茜認為，政治菁英掌控大選的關鍵權力，支持者熱烈追隨，但若政治菁英錯誤判斷不應藍白合，或是刻意不為藍白合，導致民眾必失去他們合理的選擇權，本應受公評討論。

