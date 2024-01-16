呂宏：不斷增進自己　把握就業機會

HKCareers執行董事呂宏（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月16日電（記者 段曉魯）由香港貿易發展局主辦的第33屆教育及職業博覽，將於1月25至28日在香港會議展覽中心舉行。HKCareers執行董事呂宏在記者會上表示，之前銀行及金融界比較多招募一些前線的工作，主要以銷售為主，但現在則比較多招募一些後台的工作，大多數都是與分析相關，公司亦期望新員工可以帶來更多的技能及價值，所以同學們要時刻裝備好自己，但機會來臨時，不要錯過。



呂宏表示，今年銀行及金融業不景氣，這導致很多公司會進行裁員，同時這兩個行業的招募人數也在減少。很多同學在大學時就讀相關科目，非常擔心自己會進入不到銀行及金融業，但行業不景氣是短暫的，相信今年會有減息的動作，未來經濟會向上發展，畢竟經濟好壞是週期性的，同學們也不用過於擔心。



呂宏亦表示，想進入銀行及金融業的同學們要繼續提升自己，學習最新的知識，比如IT相關知識，這些都會未來幫助同學更容易的進入銀行及金融界工作。之前銀行及金融界比較多招募一些前線的工作，主要以銷售為主，但現在則比較多招募一些後台的工作，大多數都是與分析相關，公司亦期望新員工可以帶來更多的技能及價值，所以同學們要時刻裝備好自己，但機會來臨時，不要錯過。