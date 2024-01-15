聯合國負責人：以色列阻止援助物資進入加沙

中評社香港1月15日電／聯合國巴勒斯坦難民救濟機構（近東救濟工程處）總幹事菲利普·拉扎里尼表示，以色列正在阻止援助物資進入加沙地帶。



菲利普·拉扎里尼 (Philippe Lazzarini) 在向與埃及政府關係密切的 el-Cairo el-Ikhbariyye 頻道發表的聲明中談到了加沙局勢。



TRT消息，聯合國官員表示，“事件發生以來，埃及方面沒有一天關閉拉法口岸。正是對方（以色列）的做法擾亂和阻止了向加沙地帶運送援助物資。”



近東救濟工程處負責人拉扎里尼提請人們注意以色列不分青紅皂白的襲擊，並表示：“世界目睹了以色列死亡機器屠殺無辜者。”



與此同時，以色列軍隊向聚集在加沙地帶接受糧食援助的數千名巴勒斯坦人開火，造成多人受傷，他們在那裡的襲擊已經持續了100天。



數千名巴勒斯坦人聚集在加沙市特爾赫瓦區的埃爾拉希德街，領取國際援助組織提供的糧食援助。



以色列軍隊用重型武器向聚集尋求幫助的數千名巴勒斯坦人開火。



許多巴勒斯坦人被槍殺，事件發生後的踩踏事件中許多被壓傷的人骨折。



昨日糧食援助一個月來首次抵達加沙地帶北部，那裡約有 80 萬巴勒斯坦人面臨饑餓和口渴的威脅。



哈馬斯的軍事派別卡桑旅宣布於10月7日對以色列發動了名為“阿克薩洪水”的全面襲擊。



對此，以色列軍隊宣布出動戰機對加沙地帶發起“鐵劍”行動。



大約2.4萬名巴勒斯坦人在不斷升級的緊張局勢中喪生。