柯文哲晤美特使團　承諾政黨溝通不預設立場

柯文哲15日下午與美國特使團見面。（台灣民眾黨提供） 中評社台北1月15日電（記者 鄭羿菲）2024大選落幕，美國代表團14日晚間抵台，並在15日下午拜會台灣民眾黨主席柯文哲。柯文哲當面重申，台美關係不會因哪個政黨執政而改變，民眾黨“立法院”黨團會秉持謀取台灣人民最大福祉為原則與他黨溝通，不會預設立場。



2024大選13日落幕，美國在台協會（AIT）14日發布新聞稿指出，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）抵達台北，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）一同隨行，傳遞美方對台灣大選順利的祝賀。



柯文哲15日下午與哈德利、史坦伯格會面，AIT主席羅森伯格(Laura Rosenberger)、處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)、政治組長饒昌明陪同與會，民眾黨“立委”當選人黃珊珊、黨秘書長周台竹也陪同。



柯文哲再次重申，台美關係不會因為哪個政黨執政而有改變。



針對未來民眾黨“立院”黨團發展方向，柯文哲說，將專注於內政及“國會”改革，過去4年民眾黨依照不同議題與他黨合作，未來也會秉持謀取台灣人民最大福祉為原則與他黨溝通，不會先預設立場。



至於須經過“國會”同意的人事任命案，柯指出，會以避免造成“國家”空轉為最高原則。