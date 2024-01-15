會晤美國特使團　侯友宜：繼續拚市政

新北市長侯友宜接見美國跨黨派特使團。（照片：新北市政府提供） 中評社台北1月15日電／台灣大選一落幕，美國總統拜登馬上派出特使團訪問台灣，中國國民黨新北市長侯友宜15日會晤美國跨黨派特使團，與美國前“國家安全”顧問哈德利（Stephen J. Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）會面。侯友宜表示，感謝美方對選舉的關心，接下來任務是繼續推動市政。



媒體報導，侯友宜致詞提到，謝謝美國對2024大選的關心，及羅森柏格主席和AIT過去數個月與在野陣營保持順暢溝通。



侯友宜說，去年9月訪美時，在羅森柏格主席協助下非常順利，停留華府短短兩天，見了16位跨黨派參眾議員，與美國各界有良好的溝通，接下來他最重要的任務就是繼續推動市政、建設新北。



侯友宜也感謝陪同接見訪團的國民黨“立委”江啟臣去年隨同訪美，未來期盼在新的“國會”與新北的“立委”攜手合作，協助爭取建設經費。



AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也陪同特使團來訪，今天與會者還包括國民黨“立委”曾銘宗、政治大學外交系教授盧業中、台灣大學政治系教授左正東及新北市政府祕書處長饒慶鈺。