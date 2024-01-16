高少凡語中評：美代表團訪台為何這麼反常？

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）美國政府循例在台灣大選後指派資深代表團訪台，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，這次美國代表團來台有兩個反常，包括選前就公布相關資訊，並透過媒體重申美國“不支持‘台獨′”立場，另外則是在選後兩天內急訪台，研判美方在約束當選人賴清德，在520正式就任前安分，不要出亂子。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



台灣大選結果13日出爐，民進黨賴蕭配勝選。美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J.Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B.Steinberg）14日晚間即抵達台北，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）隨行。美國代表團將會見蔡英文、拜會政府高層及各界政治領袖，就台美各項議題及未來展望深入交換意見，預計16日離台。



針對美國代表團來訪，高少凡表示，雖然這是循往例，每屆大選結束，白宮就會派代表團前來，一方面祝賀，一方著手對台乃至於兩岸政策展開布局，嚴格說起來，不是新鮮事，加上代表團成員都是前任官員，敏感性也較低，不過，這次美國派代表團確有兩個反常。

