黃健豪：盧秀燕前途無限　籲黨內勿找戰犯

黃健豪（右）當選台中新科“立委”，肯定盧秀燕功不可沒。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）針對中國國民黨台中市長盧秀燕被點名成為藍營新共主，藍營“立委”當選人黃健豪15日受訪表示，盧秀燕在這次大選輔選確實功不可沒，尤其逆轉台中“立委”藍綠版圖，展現強大影響力，堪稱前途無限，但他認為，以盧的個性來說，不會急著出頭，先把市長任期做好做滿，後續再瞄準好時機都不遲。至於黨內檢討聲浪，他則呼籲藍營應理性團結，勿找戰犯。



國民黨輸了2024大選，但在“立委”選舉成績表現不錯，尤其在全台人口第二大城台中市，在盧秀燕的賣力助選操盤之下，本屆台中市8席區域“立委”，大舉從藍綠2比6翻轉成6比2，展現“藍營一姐”實力，也被視為代表藍營角逐下屆大選的熱門人選。



本屆挑戰“立委”成功的國民黨台中市議員黃健豪，傳承盧秀燕“立委”任內的選區，競選過程受到盧秀燕大力拉抬，他表示，盧確實在本屆大選功不可沒，台中市這次“立委”選舉能夠翻轉綠地，主要就是奠基在盧秀燕處理台中市政的好表現，讓選民認同，並反映到選票上面，當然大家都在點名盧秀燕，是下一個藍營共主，可是就他對盧的瞭解，不會急著出頭。



黃健豪說，這次選舉看得出來，“媽媽市長”鎮守台中市政對整體選情有特別幫助，所以就現況而言，回到市政表現上，還是對盧秀燕最好的方式，畢竟本屆市長任期還有3年，這3年是台中發展的關鍵期，尤其台中這一次有這麼多席藍營“立委”，盧秀燕在接下來的任期中，把台中建設陸續推動完成，後續再瞄準好的時機都不遲。



對於國民黨內有敗選檢討聲浪，黃健豪認為，選舉結束的檢討是有必要，到底這次大選提名、“立委”提名的過程有無可以更精進的地方？但他建議，對事不對人，選舉本來就有輸贏，加上這次大環境是在野勢力分裂的情況，相信藍營的所有人都盡力了，現在要求黨主席下台，並無助理性團結。

