“撕裂”之戰—美國2024年總統選舉觀察

中評社北京1月15日電／據新華社報導，美國2024年總統選舉艾奧瓦州初選於當地時間15日開始，正式拉開今年美國大選序幕。美國專家和媒體認為，在政治極化愈發顯著、經濟衰退陰霾難消以及社會輿論嚴重撕裂的背景下，這場選舉或為美國政治極化和社會撕裂“火上澆油”，加劇政治動蕩的風險，並對國際關係和地區局勢產生影響。



拜登連任挑戰幾何



現任美國總統拜登正在競選連任。目前，美國多家民調顯示，拜登在民主黨黨內支持率超過70%，遠遠領先於黨內挑戰者。不過就全國範圍來看，拜登面臨其高齡被外界質疑、整體民調疲軟、兒子被起訴等多重挑戰。



拜登今年81歲，是美國歷史上年齡最大的在任總統。他的年齡和健康問題不僅被政治對手炒作，也在許多選民包括他的支持者中引發關切。據美國《紐約時報》和西恩納學院去年10月在6個關鍵州展開的一項民調顯示，有71%的受訪者認為拜登年齡太大無法勝任總統一職，這部分人中有過半數還是拜登的支持者。拜登此前曾表示，他尊重選民的擔憂，但強調自己的政績和競選表現更重要。



蓋洛普咨詢公司去年年底公布的民調結果顯示，拜登在全國範圍的支持率跌破40%，低於他之前數任美國總統同期水平。拜登一直致力於突出其經濟政策產生的積極影響，但多項民調顯示，多數美國人並不買賬。《紐約人》周刊專欄作家蘇珊·格拉瑟認為，所謂“拜登經濟學”並不成功。



美國國會眾議院共和黨人正在對拜登進行彈劾調查。分析人士認為，共和黨人對拜登發起彈劾調查是一把“雙刃劍”，一方面給拜登執政和競選連任造成干擾，另一方面也可能激發民主黨選民的危機意識，進而鞏固對拜登的支持。另外，拜登兒子亨特·拜登正面臨稅收和槍支等相關指控，這都給拜登的連任之路蒙上陰影。



特朗普在共和黨內穩嗎