青少年交流為中美友誼注入活力

中評社北京1月15日電／據新華社報導，在上海宋慶齡學校，來自美國猶他州的高中生佩頓·希爾茲輕輕吹起薩克斯，中國學生陳司雋和張天怡用小提琴和圓號默契配合。一曲終了，三人相視而笑，擊掌慶賀。音樂將他們緊緊連在一起。



1月7日至13日，美國猶他州友好代表團一行13人訪華，18歲的希爾茲是青年代表之一。在北京和上海，他們游覽長城、故宮、豫園，體驗編鐘、剪紙、京劇和自動駕駛汽車，與中國學生和友好團體面對面交流。



12日參觀上海宋慶齡學校是猶他州友好代表團此行的重要一站。來訪之際恰逢學校舉辦“龍騰虎躍——中國傳統文化周”，民樂團的孩子們以鼓樂合奏歡迎遠道而來的客人，盡顯熱情。



“表演讓我非常感動。”希爾茲用流利中文說。熱愛音樂和體育的他與宋慶齡學校的師生們一同演奏、唱歌，還一起打籃球、寫書法……



佩頓拿出手機，興奮地向記者展示訪華這幾日留下的美好瞬間。“回去我會告訴朋友和同學們，中國是個非常美麗的國家，中國人非常友好。下次我想去西安，因為我的中文老師是西安人。”



“我很喜歡中國，中國真的很酷！”猶他州卡斯卡德小學11歲學生米麗婭姆·居布萊也講一口流利中文。她的母親溫迪·居布萊告訴記者：“我有5個孩子，4個在學習中文。這是我們第一次來中國。打動我的是，中國人非常注重家庭，和我們一樣希望孩子在充滿愛、友善與和平的環境裡成長。”



四年級的於藝敏作為學生代表歡迎猶他州的朋友們。她說：“在古漢字裡，友誼的‘友’字就是兩只手握在一起。今天我們和美國學生握手擁抱，分享彼此的故事，結交可愛的朋友。”