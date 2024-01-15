評論：外資商超投資加碼彰顯中國市場引力

中評社北京1月15日電／據人民網報導，近段時間，多家外資商超紛紛拓展在華業務。在湖北武漢，永旺夢樂城武漢江夏購物中心、漢陽山姆會員店於2023年11月初相繼開業；在上海浦東，百年德國零售品牌ALDI奧樂齊超市11月中旬又開設一家新店；在廣東深圳，華南首家開市客旗艦店今年1月12日開業……密集的開店步伐，彰顯了外資零售巨頭看好中國經濟、扎根中國市場的信心與決心。



“市面”，折射經濟活力的一面鏡子；外資，觀察中國經濟的一扇窗口。外資商超加碼布局，投入的是真金白銀，更是對中國經濟前景、消費升級活力和巨大市場引力的信任。



加碼布局來自看好中國“市”的恢復態勢。2023年前11個月，社會消費品零售總額同比增長7.2%，增速比前10個月進一步加快。2023年前三季度，居民人均服務性消費支出占居民人均消費支出的比重達46.1%，比2022年同期提升2個百分點。中國連鎖經營協會統計，2023年全國新開業購物中心約400家……一個個躍升的數字，成為三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展，特別是線下回歸“煙火氣”的生動注腳。



加碼布局來自看好中國“市”的升級趨勢。邁向高質量發展，品質化、個性化、體驗式消費愈發成為商超發力點。瞄准品質升級，推出會員制和買手制，不斷增加自有品牌占比；聚焦體驗消費，將書吧、音樂沙龍、滑雪場乃至藝術展搬進商超，讓逛街有了更多休閑味、人文感、藝術範……在商品消費升級、服務消費發展迅猛的大勢下，網購並沒有讓“市”顯得凋零，而是推動零售商在求變中創造更多新的消費需求。



加碼布局來自看好中國“市”的巨大潛力。看好一個市場，不僅有眼前行動，更會有長遠布局。美國零售企業沃爾瑪表示，山姆預計未來在中國每年會有6至7家新店開業；日本便利店羅森表示，到2025年中國門店總數達到1萬家；不少外資商超疫情期間也沒有停止在中國開店的步伐……因為看到潛力，所以持續布局，這是對看好中國市場最直接的表達。