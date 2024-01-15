日本地震　民調指岸田抗災不力

中評社香港1月15日電／據大公報報導，日本能登半島在1月1日發生強震，截至當地時間1月14日下午2點，地震已致221人死亡，仍有24人失蹤。首相岸田文雄直到周日才首次到災區視察。目前災區仍有近2萬人在避難所暫避，無法回家。



岸田此次訪問原定於13日進行，但因天氣惡劣推遲。岸田在航空自衛隊輪島分屯基地對自衛隊、警察及消防等人員表示感謝，並要求與受災民眾站在一起，關切民眾的擔憂和對未來的希望。隨後岸田在輪島市一處避難所發表講話：“雖然嚴峻狀況持續，但會確實傾聽大家心聲，持續全力以赴，也請大家堅強面對。”岸田也跟負責避難所運作的人員交換意見，並聽取對於讓避難所民眾轉移到臨時住宅等處的“二次避難”等看法。



根據日本消防和災害管理局的報告，地震災區超過2萬人正在約400所學校體育館、社區中心和其他臨時設施避難，其中許多人的房屋受損或被毀，大約9000戶仍在斷電。另外，災區正面臨降雨及降雪的嚴寒天氣，日本氣象協會提醒，以北海道及北陸地方為主的地區，到16日將受到強烈寒流影響，可能出現警報級大雪及暴風，對避難民眾來說將更為難熬。



共同社最新民意調查顯示，圍繞地震救災應對工作，61.6%的受訪者認為，岸田沒有充分發揮領導能力。