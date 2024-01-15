﻿暴風雪肆虐　美國“最冷”初選今登場

中評社香港1月15日電／據大公報報導，美國艾奧瓦州15日舉行共和黨黨內初選，正式拉開2024年美國大選序幕。然而，美國中西部近日受到暴風雪影響，預計艾州的氣溫15日將降至零下20度，惡劣的天氣除了可能影響當日舉行的初選黨團會議參與人數，也讓共和黨各候選人本計劃在艾州舉行的一系列活動被迫取消，影響候選人的拉票計劃。從民調看來，特朗普支持率仍居首且領先第二名近30個百分點，預計將輕鬆贏得艾州的初選。



從12日起，美國中西部暴風雪肆虐，美國國家氣象局稱，暴風雪天氣後，接下來的幾天將出現危險的嚴寒和冷風。15日，艾奧瓦州首府得梅因最低氣溫預計可能達到零下30℃，而共和黨2024年大選的初選黨團會議將在當地時間15日晚上7點左右舉行，成為有紀錄以來最寒冷的初選。



寒冷的天氣，將會影響艾州選民出席初選黨團會議的意願，從而影響投票率。受惡劣天氣影響，共和黨總統候選人計劃舉行的一系列拉票活動被打亂，甚至被迫取消。美國前駐聯合國代表黑莉12日的三場競選活動全部取消，改為線上進行。富商拉馬斯瓦米也取消了前三場拉票活動。佛羅里達州州長德桑蒂斯13日依然堅持現場出席活動，但暴雪使得他一路小心翼翼，避免摔倒。



拉票活動因惡劣天氣頻頻取消



特朗普13日承認，擔憂惡劣的冬季天氣會損害他在艾奧瓦州黨團會議上的支持率。一段社交媒體視頻顯示，被風吹得東倒西歪的特朗普走進得梅因的一家酒店，他一邊梳理頭髮，一邊對記者說：“天氣太冷了。我們今晚有很多會議。我們做得很好。我們得到了很多巨大的支持，但外面的天氣很糟糕。”



由於大雪和狂風，特朗普被迫取消了周末的三場個人集會，之後他參加了一場匆忙安排的線上活動，接受了艾奧瓦州總檢察長伯德（Brenna Bird）的採訪。但分析認為，天氣惡劣其實對特朗普更有利，因為他在該州擁有非常忠實的選民基礎。2016年和2020年大選，特朗普都在艾奧瓦州勝出。



黑莉民調首次超越德桑蒂斯