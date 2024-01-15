﻿美國再空襲胡塞武裝　加劇紅海危機

中評社香港1月15日電／據大公報報導，在美英對也門胡塞武裝73處目標發動空襲僅僅一天後，當地時間13日凌晨，美國再次對胡塞武裝發動了第二次打擊。最新一輪襲擊的範圍比前一天小，主要目標是胡塞武裝的一處雷達設施。胡塞武裝12日向紅海發射一枚反艦導彈，並矢言實施更多報復行動。媒體注意到，意大利、西班牙和法國繼此前明確拒絕在美國領導下護航紅海後，此次更拒絕參加針對胡塞武裝的打擊行動，顯示出美歐在該問題上分歧加劇。聯合國秘書長古特雷斯12日發表聲明，呼籲有關各方遵守安理會第2722號決議，避免使也門緊張局勢進一步升級。



也門當地電視台稱，13日的空襲襲擊了也門首都薩那北部的戴拉米空軍基地。當地目擊者說，爆炸威力很大，整個薩那北部都能聽到爆炸聲。



美歐在中東問題上分歧加劇



美國中央司令部13日發表聲明稱，美國海軍“卡尼”號導彈驅逐艦使用一枚“戰斧”導彈空襲了胡塞武裝的一處目標。美軍稱，這次襲擊是12日空襲行動的延續，旨在打擊胡塞武裝“襲擊海上船只的能力”。



此前一天，美國和英國軍方使用超過150枚導彈，對胡塞武裝目標發動了聯合打擊，包括薩那、紅海城市荷台達和哈傑省等地的73處目標受襲。胡塞武裝發言指責這是“大規模侵略行為”，表示將打擊“美國和英國的所有利益”。胡塞武裝高級官員布海提指出，美國和英國很快就會意識到，他們參與了“歷史上最愚蠢的一次行動”。



美軍聯合參謀部分管作戰的西姆斯中將表示，美軍對空襲的效果“非常有信心”。五角大樓已對胡塞武裝可能的反擊做好了充分準備。



外媒注意到，並非美國的所有盟友都贊同空襲也門境內目標。加拿大、澳洲、巴林和荷蘭為空襲提供了後勤和情報支持，德國、丹麥、新西蘭和韓國簽署聯合聲明為襲擊辯護，但意大利、西班牙和法國並沒有參與這項行動，甚至未簽署10個國家為此空襲辯護的聲明。