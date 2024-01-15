評論：台選舉結果為兩岸關係蒙上陰影

中評社香港1月15日電／據大公報報導，1月13日，台灣地區領導人選舉塵埃落定，賴清德最終以不多的比例慘勝。此前，賴清德選情一度告急，雖然最終跑出，但其未來執政之路前景暗淡。外界關注的是，此次選舉結果為兩岸關係及台灣未來發展蒙上一層陰影。



選舉計票結果顯示，民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選台灣地區正副領導人，但得票率僅有40%。而當地立法機構民意代表選舉，113個席次中，中國國民黨獲得52席，民進黨51席，民眾黨8席，無黨籍及未經政黨推薦者2席。



從選舉最終結果看，民進黨失票最多，國民黨基本維持住了基本盤，而柯文哲的民眾黨則收穫頗豐。蔡英文執政的8年，執政成績乏善可陳，有民調顯示多數民眾希望政黨輪替。事實上，2000年台灣地區首次政黨輪替以來，島內政治格局存在著8年的“政治周期”，陳水扁的8年迎來了馬英九的8年，後又進入了蔡英文的8年。但此次民進黨再次連任，打破了以往的“政治周期”。但既便如此，也不意味著民進黨代表了台灣主流民意。



國民黨敗於選前內訌



在多數民眾希望政黨輪替的情況，民進黨勝選很大程度上是由於國民黨內部不和。其中，郭台銘橫插一竿，和4年前一樣，充當了“攪屎棍”角色，給國民黨選情蒙上陰影；“侯趙配”後，國民黨高層發出不同聲音，“內鬥內行、外鬥外行”發揮到極致。馬英九發表統一言論竟遭孤立，成為國民黨選前致命內訌。甚至在馬英九自費在島內不同媒體刊登廣告，呼籲選民集中選票支持國民黨，實現政黨輪替的情況下，侯友宜與搭檔趙少康在兩岸關係問題上，特別是“九二共識”上的曖昧態度，其實是國民黨敗選的主因。



選前賴清德醜聞纏身，其位於新北市萬里區的住宅，被指違法興建，被戲稱為“賴皮寮”。亦有人爆料稱，賴清德有“小三”和私生子賴廷翰，有網民稱真有其事，且“生母簽承諾書不可與親父相認”，甚至出示了疑似賴清德與其私生子賴廷翰的親子鑒定。在此情形下賴清德勝選，只能說明民進黨有“私”無“德”，非常悲哀。