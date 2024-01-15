評論：英首相淪落到要靠炒作黎案“續命”

中評社香港1月15日電／據大公報報導，黎智英案續審。大量的證據已經揭露亂港分子與外國勢力及政客千絲萬縷的關係，包括合作關係，也包括金錢關係。由美國前軍方高層，到政客、神職人員以至針對香港的所謂NGO組織，都曾收過黎智英的捐款。有了這層關係，也難怪西方國家對於黎智英案的審理不惜要赤膊上陣，赤裸裸的干預，連基本的遮醜布也不理。無他，黎智英案太過重要，隨時將這些外國政客過去的齷齪手段、卑劣操作暴露無遺，這對於一向靠政治化妝上台的西方政客而言將是巨大打擊，所以才要無所不用其極的干預黎案。



其中，對於香港事務從未停止過干預的英國，更是不斷炒作，先有再作馮婦的外相卡梅倫，一出任就拿中國、拿黎智英案說事，批評中國正變得越來越咄咄逼人和更加強硬，又指香港國安法違反《中英聯合聲明》，要求釋放黎智英云云。看來，卡梅倫連《中英聯合聲明》全文也沒有看過，只是鸚鵡學舌般指責一番。



卡梅倫大放厥詞之後，又到了首相蘇納克。他日前回信“末代港督”彭定康及反華組織“香港監察”，稱黎智英案是“本屆英國政府的優先事項”（remain a priority for this Government），揚言要捍衛黎智英堅持的新聞和言論自由，繼續為港人的自由和權利發聲，要求中國履行其國際義務云云。



“優先事項”轉移不了國內壓力



彭定康是什麼人？“香港監察”是一個什麼樣的組織？不說自明。彭定康是一個靠反中靠抹黑香港“維生”的過氣政客，“香港監察”更是一個極端反華反港組織，其創辦人羅傑斯也是極端反華分子，於2017年經由李柱銘認識黎智英，兩者其後維持密切合作關係。這些人去信蘇納克，並非為了什麼民主公義，而是明擺著要求蘇納克向特區政府及香港司法機構施壓，要求法庭罔顧法治釋放黎智英，釋放一個危害國家安全的疑犯。面對這樣一封荒謬來信，任何有基本判斷、操守、理智的政治人物都會置之不理，但蘇納克不但回信，更全盤接納其要求，表示黎智英案是“本屆英國政府的優先事項”。



什麼是“本屆英國政府的優先事項”？即是說整個英國政府都會以干預黎案，“營救黎智英”作為施政的最優先事項，其他事項都屬次要。原來在蘇納克心中，英國人民最關心的經濟問題、民生問題、社會問題都不是優先處理選項，而是要全力包庇一個涉嫌犯罪的亂港分子，並且不惜對中國展開強硬姿態，這樣的治國方向確實令人嘖嘖稱奇。