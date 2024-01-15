評論：美對華輿論戰認知戰一再失效

中評社香港1月15日電／據大公報報導，美國無法接受在正常競爭中落後於中國，因此以各種非市場、非國際法的手段進行遏制，這其中也包括輿論戰。2022年國務卿布林肯又給中國扣上一個新帽子：中國是唯一有意願和能力重塑國際秩序的國家。他畢竟是外交官，說的略嫌委婉，但含意世界都明白：誣指中國在挑戰國際秩序。



但事實卻是中國並無意願挑戰國際秩序，挑戰的恰是美國自己。



財力影響力每況愈下



第一，冷戰後影響或者挑戰國際秩序的事件已經不斷發生，但和中國毫無關係，儘管有些客觀上對中國的發展有利。比如第一次海灣戰爭、東南亞經濟危機、特別是二十一世紀以來的九一一事件、美國金融危機、“阿拉伯之春”、英國脫歐、特朗普當選、俄烏衝突、巴以衝突。從純客觀效果來講，中國不需要做什麼，這些不利西方的事件就發生了。



之所以如此，一是全球正處於大變動時期，出現這些事件是不可避免的。二是經濟實力衰退導致歐美主導世界的能力明顯下降。2000年，西方GDP占世界的比重是70%，現在則衹有49%，權力是跟著財富走的，歐美在“財”不能支的情況下戰略失誤頻頻，經常搬起石頭砸自己的腳。比如法國不顧周邊國家不能生戰生亂的地緣政治規律，一意孤行非要推翻利比亞卡扎菲政府，結果導致二戰後最大規模的難民潮以及伊斯蘭國的崛起，也成為英國脫歐的導火索。三是歐美內部治理能力也在下降，民粹主義崛起、政治極端化。由於歐美對世界的影響力，它們的內部事件往往影響國際秩序。比如英國脫歐、特朗普當選。



第二，中國文明長於戰略，一直避免主動介入他國事務。比如一戰、二戰和冷戰都屬“勝利國”的衹有美國、英國和中國。雖然這三戰發生期間，中國國力稱不上非常強，但中國戰略水平高，所以可以取得少數國家達到的成果。