評論：拜登何以一再拒絕訪印度邀請？

中評社香港1月15日電／據大公報報導，印度總理莫迪擬於1月27日即“印度共和國日”翌日舉辦美日印澳“四邊安全對話”（QUAD）峰會，日本首相岸田文雄和澳洲總理阿爾巴尼斯皆答應出席，但是，美國總統拜登婉拒。莫迪一腔熱情被華盛頓當頭澆滅。



華府視新德里為棋子



早在2023年5月七國集團於日本廣島舉行峰會期間，莫迪就宣布，擬於2024年“印度共和國日”（1月26日）前後舉辦QUAD峰會。當時，拜登本已確定在七國集團廣島峰會後訪問澳洲，在澳洲召開QUAD峰會。因美國國內債務問題，拜登臨時取消訪澳，趕返華盛頓。



2023年9月，莫迪在二十國集團新德里峰會期間，邀請拜登出席2024年“印度共和國日”，遭拜登以國內事務為由婉拒。莫迪不肯放棄，並以舉辦QUAD峰會為由再次邀請，遭拜登又一次回絕。據消息人士向媒體透露，這一回的借口是，2024年是美國大選年。



難道大選年拜登真的足不出國？美國國內政治鬥爭急劇惡化，的確會牽制拜登更多精力和時間，但是，如果他真的十分重視莫迪和印度，安排一次24小時訪問不是不可以，也不是不可能。去年10月7日巴以新一輪衝突發生，18日拜登就對以色列進行了一次24小時訪問。



不能說華盛頓小覷新德里。去年6月莫迪應邀對美國進行國事訪問，拜登以高規格迎接莫迪，在白宮橢圓形辦公室與莫迪進行會談。莫迪隨後又在美國國會發表講話。莫迪此訪的重要成果是，美印在國防與關鍵科技領域展開合作，包括敲定印度斥資30億美元購買31架MQ－9B“海上衛士”無人機，以及與通用電氣公司合作，達成F414渦扇發動機本土化生產並用於國產“光輝”戰機的交易。莫迪被邀請在美國國會發表演說，稱印美是世界上兩個最大的民主國家，宣告在其任內印度經濟將從目前的全球第五位升至第三位。