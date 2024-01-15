評論：重建對未來的信任

中評社香港1月15日電／據大公報報導，世界經濟論壇2024年年會開幕前夕，海拔1560米的瑞士達沃斯小鎮上的達沃斯湖綠波蕩漾。往年這個季節，達沃斯湖早已冰封水面，而今水汽氤氳的湖面在雪山的映襯下散發著不一樣的氣氛。



受全球變暖影響，素有冰雪王國之稱的瑞士在過去幾年裡面臨少雪甚至無雪的“苦惱”，一些海拔較低的傳統滑雪勝地甚至不得不推遲開放或者用人工造雪方式勉強維持經營。世界經濟論壇高級分析員凱特·懷廷說，氣候挑戰的緊迫性不需要提醒，因為2023年是人類歷史有記錄以來最熱一年，預計2024年將因厄爾尼諾現象會“更加溫暖”。



“論壇鼓勵嘉賓重新思考安全的本質，這不僅是要建立人與人之間團結的紐帶，還要在人類與生態系統之間、人類與氣候之間，以及人類與地球的生命網絡之間建立團結的紐帶，”她說。



信任的缺失是當今世界面臨的一大挑戰。



聯合國前常務副秘書長馬洛赫·布朗在近日為達沃斯論壇年會撰寫的文章中表示，在美國，對主要國家機構的信任度處於或者接近歷史最低點，在歐盟及世界多地也觀察到了類似情況。



他援引全球知名公關咨詢公司愛德曼發布的《愛德曼信任晴雨表》等報告指出，儘管存在國家間差異，全球範圍內，“因經濟焦慮、虛假信息、階層分化和領導失能而引發的對社會機構缺乏信心”的情況比比皆是，當今世界“充滿強烈不信任感”。



世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布近日表示，面對分裂的世界和不斷加劇的社會分化，“我們需要的不僅是危機管理，還要尋找當前問題的根源，共同建設更有希望的未來，重建對未來的信任”。