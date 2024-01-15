評論：布林肯四訪中東，調停還是作秀？

中評社香港1月15日電／據大公報報導，新一輪巴以衝突延宕近百日，外溢效應愈發凸顯。美國國務卿布林肯4日開啟本輪衝突爆發以來的第四次中東行，訪問國家和地區多達10個，包括土耳其、希臘、約旦、卡塔爾、阿聯酋、沙特、以色列、巴林、約旦河西岸和埃及。這場“中東馬拉松”，本應是布林肯調停巴以衝突、防止外溢效應持續擴散之行，實際上卻因美國長期在巴以問題上“拉偏架”難以取信於人、而更像是一場為了平息地區不滿情緒的作秀。



布林肯此行釋放多重矛盾信號，令人懷疑其調停衝突的誠意和動機。6日，布林肯與土耳其總統埃爾多安會面時要求土耳其為巴以和解作“積極貢獻”，當天就飛往與土耳其有領土糾紛的希臘談“軍售”；7日訪問卡塔爾，卡塔爾首相穆罕默德剛強調不希望用軍事手段解決紅海危機，布林肯轉臉就在沙特嚴厲警告也門胡塞武裝將面臨“嚴重後果”；9日，布林肯訪問以色列期間表示以方有“正當防衛”的權利，依然一副“拉偏架”的姿態引發中東多國不滿。一邊給別人“布置作業”，一邊打著小算盤自行其是，美國如此言行不一、私心作祟，實在難以服眾。



布林肯在訪問以色列時，敦促以方要避免平民傷亡，並表示加沙每日的平民傷亡“太高”。但以色列似乎並不給美國人面子，直接回絕了布林肯讓巴勒斯坦難民返回加沙北部的建議。美國《國家》周刊刊文指出，美國對以色列的敦促只是在作秀，口頭呼籲不會讓以色列改弦更張，美國作為以色列的最主要盟友和軍火提供者，完全有能力在“更實質的層面”去影響以色列。實際上，布林肯訪問中東期間，以色列對加沙地帶的襲擊幾乎從未停息，這不由得讓人對美國是否真的要約束以色列軍事行動產生懷疑。簡而言之，非不能也，實不願也。



新一輪巴以衝突爆發以來，加沙地帶巴勒斯坦人的死亡人數已經超過2.3萬。當務之急是停火止戰，釋放被扣押人員，保護平民和民用設施安全，開辟人道救援通道，重啟對話談判。這既是有關當事方不容迴避的責任，也是國際社會應當努力實現的目標。但是拜登政府卻對以色列軍援不斷加碼，多次否決聯合國安理會相關決議，近一個月來更是兩次繞過國會“緊急”對以軍售，並將航母編隊派到地中海和紅海為以色列“站台”。這樣的立場怎能讓人相信美國是一個中立、公正的調停者？