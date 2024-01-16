黃奎博：不等賴就職演說　諾魯斷交早在路上

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月16日電（記者 楊騰凱）太平洋島國諾魯15日與台斷交，與北京全面恢復外交關係。政治大學外交系教授黃奎博向中評社表示，中國大陸在民進黨賴清德當選兩天之內就與諾魯敲定所有事情，可見斷交早在路上，賴一當選就開到目的地，對賴早已定調，連就職演說都不等，接下來不排除還有斷交。



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



太平洋島國諾魯15日宣布與台灣“斷交”，蔡英文2016上任迄今已斷交10個“邦交”國，目前僅剩12個“邦交”國。



諾魯與台斷交給了蔡英文政府以及接下來的賴清德政府什麼訊號？



黃奎博表示，訊號當然是中國大陸對賴清德不僅是早已定調，而且對賴可能的“台獨”動作加以反制，賴的務實“台獨”工作者不只是在想，也可能會推動，所以為什麼在賴剛勝選的時候，中國大陸就有這個反應，因為過去大多是剛就職的時候比較有類似狀況，諾魯這次是第二次斷交，第一次是2002年陳水扁接下民進黨主席當天，當時扁很氣覺得觸霉頭，只是現在看來，我們的文武百官好像都沒有很生氣，不知道他們是已經麻痺了，還是不重視我們的“邦交”了。



黃奎博表示，中國大陸這樣的做法，就算民進黨政府真的麻痺了，或是不重視“邦交”，但是對於台灣民眾來說，再怎麼樣都是有些民眾有感，所以這等於是中國大陸的反制，而且很明顯謀劃很久，只是看要不要拿出來用，在賴當選兩天之內與諾魯把事情全部敲定，可見斷交“早就在路上了”，賴一當選就開到目的地。