侯友宜見美高層訪問團　對2024交換意見

侯友宜與美國前國家安全顧問海德里（左）。（新北市政府提供） 中評社新北1月15日電（記者 楊騰凱）代表中國國民黨參選2024的新北市長侯友宜15日接見美國高層訪團，對2024大選交換意見。侯友宜表示，感謝美國對本次選舉的關心，美國在台協會（AIT）過去數個月也與台灣在野陣營保持順暢溝通，接下來台最重要的任務就是繼續推動市政，建設新北市。



美國總統拜登14日派高層代表團訪台，成員包括民主黨籍前副國務卿史坦柏格James B. Steinberg）、共和黨籍前國家安全顧問海德里（Stephen J. Hadley），以及美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）。訪團拜訪對象包括蔡英文、賴清德、國民黨主席朱立倫、侯友宜與台灣民眾黨主席柯文哲。



新北市政府15日發布新聞稿，公布侯友宜與美國訪團見面照片。



侯友宜在致詞時表示，謝謝美國對本次選舉的關心，以及羅森柏格和AIT過去數個月與在野陣營保持順暢溝通。他去年9月訪美時，在羅森柏格協助下非常順利，停留華府短短兩天，見了16位跨黨派參眾議員，與美國各界有良好的溝通。



侯友宜說，接下來他最重要的任務就是繼續推動市政、建設新北。



陪同侯友宜見訪團的其他成員包括前國民黨主席江啟臣、國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗、政治大學外交系教授盧業中、台灣大學政治系教授左正東，以及新北市府秘書處長饒慶鈺。