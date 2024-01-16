特使團抵台　嚴震生：美方未完全相信賴清德

嚴震生。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電（記者 黃筱筠）美國資深官員代表團14日抵台訪問，台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，這次拜登委派奧巴馬時代副國務卿史坦柏格（James Steinberg），與小布希時代最後一位國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley），組成跨黨派訪問團，頗有中美共管台灣的含義。而美國總統拜登直白提到不支持“台獨”，也是直接對民進黨當選人賴清德劃紅線。



為什麼美國代表團選後第二天抵台？嚴震生說，拜登在選後也馬上回答不支持“台獨”，並沒有先恭喜一下台灣民主程序，是後來美國國務卿布林肯才補充說明，拜登已經事先把紅線劃好。現在兩位重量級前政府官員來台，是要向民進黨、賴清德說明清楚，“美方也擔心選後到520之前，兩岸出現變數”，以及賴清德520上任就職演說內容失控，美國先把紅線劃好，這也代表美國並沒有完全相信賴清德。



台灣2024大選後的兩天，太平洋“邦交”國諾魯斷交，嚴震生說，因為賴清德說法是繼續蔡英文路線，蔡好像會跟大陸對話，但是不承認九二共識，就不會對話，蔡執政還斷了9個“邦交”國，加上諾魯就是10個，既然賴清德延續蔡英文路線，那就繼續斷交。



他也說，美國通過《2019年台灣“友邦”國際保護及加強倡議法》，又稱《台北法案》其中提及若台灣“邦交”國斷交，美方會有制裁，但是洪都拉斯跟台灣斷交時，美方只有說很遺憾。美方無法幫台灣守住“邦交”國，斷交是美方阻擋不了。之後還可能會有“邦交”國斷交。中方還會觀察賴清德520就職講什麼話，如果不滿意還是會繼續讓台灣“邦交”國斷交。

