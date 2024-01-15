尹錫悅：在京畿道打造全球最大規模半導體集群

中評社香港1月15日電／韓聯社消息，韓國總統尹錫悅15日在位於京畿道水原市的成均館大學自然科學校區出席民生研討會時透露，政府正在打造貫通京畿道南部地區的全球最大規模半導體超級集群，預計總投資規模將達622萬億韓元（3.4萬億元）。



尹錫悅表示，將先在未來五年間投入158萬億韓元，直接或間接產生95萬個就業崗位，未來20年至少可產生300萬個優質工作崗位。尹錫悅說，韓國目前半導體領域的就業崗位約有18萬個，若集群建成，僅工廠崗位就可增加7萬個。半導體設計、封裝、原材料和零部件領域的合作企業銷售額有望增長200萬億韓元以上。



尹錫悅強調，為尋求半導體超級集群的商機，外資企業接踵而至。得益於此，在各國外商投資紛紛腰斬的情況下，衹有韓國去年在吸引外商直接投資方面創新高。



尹錫悅還表示，一座晶圓代工廠就需要一台1.3千兆瓦功率的核電機組，晶片產業需要高品質且穩定的電力供應，因此核電站必不可少。若走“脫核電”之路，不只是半導體，其他高新產業也得放棄。為了發展民生，應持續發展核電產業。



就今年即將到期的半導體投資減稅政策，尹錫悅表示，政府將延長相關法律的有效期，今後會繼續實施投資減稅政策。該政策將進一步刺激半導體企業投資，增加相關生態鏈及全體企業的收益，同時創造就業崗位，增加國家稅收。