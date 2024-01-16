林廷輝：諾魯斷交是對賴清德壓力測試

林廷輝。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電（記者 黃筱筠）賴清德贏得大選後的第一個工作日，太平洋島國諾魯宣布與台灣斷交。台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，瓜地馬拉、巴拉圭、吐瓦魯、諾魯之前都傳出“邦交”關係不穩定，但民進黨賴清德一當選，首先是諾魯斷交，因為諾魯人口只有2萬多人，無舉足輕重，但卻是對賴清德壓力測試。如果賴之後兩岸言論過於激烈，520之前再斷其他“邦交”國，不是不可能。



賴清德剛當選，為什麼諾魯就斷交？林廷輝指出，陳水扁2000年就職演說提出四不一沒有，但是到了2002年7月當選民進黨主席，諾魯的當時就斷交過，因為選在陳水扁就職黨主席時，扁那時候很生氣提出“一邊一國”，從此扁任內兩岸關係就沒有好過，諾魯是兩岸關係的關鍵點。



他指出，台灣“外交部長”吳釗燮目前在瓜地馬拉，因為關係也不穩，南美洲的巴拉圭、太平洋吐瓦魯、諾魯都不穩，為什麼最後是諾魯斷交，因為諾魯只有2萬多人，土地面積只有新北市永和這麼大，斷了一個無舉足輕重的國家，就是對賴清德極度施壓，測試賴清德之後會不會像是扁一樣，講出“一邊一國”、“兩個中國”的激烈言論。



林廷輝表示，賴清德在競選時電視辯論會，講過“中華民國憲法”是災難，當選晚上國際記者會提過“憲政”基礎概念，但是跟“中華民國憲法”還是不太一樣，這個說法大陸是不滿意。賴清德未來掌控“國防”、兩岸、外交等，大陸現在是在下馬威。中國大陸不像蔡英文2016年當選時，給蔡一段時間，一直到520才有動作。



他表示，大陸現在施壓是要看賴清德怎麼回應。如果賴講話還是往獨的方向，那520之前會不會再有斷交都難說。而賴清德520就職演說也是大陸關注的部分，中國目前已經恢復與美方軍事對話，未來中美台會有一番外交上溝通。到底賴清德520就職演說，兩岸方面是否可以講出中美可以放心的論述？



林廷輝說，因為中美都認為賴清德與陳水扁一樣有“台獨”背景，可能會有暴衝，現在諾魯是對賴清德壓力測試，中國現在會施壓，但也會看美方回應，中國會再調整力道。而美方代表團抵台，是釋出不受干擾的訊息，也會拜會台灣“國防部”，涉及軍購等陸續交貨，這些都是在賴清德執政時間點，美國軍購會陸續交貨。