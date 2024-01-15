不是蔡壁如！盧秀燕副手由府內官員升任

台中市新任副市長由賴淑惠（左）、鄭照新接任。（台中市政府提供） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市副長王育敏即將就任不分區“立委”，外傳國民黨台中市長盧秀燕可能任命民眾黨“立委”落選人蔡壁如接任，盧秀燕15日對此未鬆口。傍晚市府對外發布人事異動通知，宣布兩位副市長缺額將分別由現任中市府副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任。



蔡壁如在台中第一選區挑戰民進黨“立法院副院長”蔡其昌，最終小輸7250票，蔡在選舉日當晚退出民眾黨“立院”黨團群組，引發外界關注，更傳出有國民黨議員建議盧秀燕延攬蔡壁如擔任台中市副市長。台中市有3個副市長員額，盧秀燕原只任命兩位，分別是黃國榮與王育敏，後者本屆選舉列入國民黨不分區“立委”名單，即將轉戰“立院”，台中市副市長將有兩位懸缺，外界關注盧秀燕人事安排。



台中市15日傍晚公布新一波小“內閣”人事異動名單，由於王育敏2月1日將赴任國民黨不分區“立委”，台中市兩席副市長缺額將分別由現任副秘書長賴淑惠、新聞局長鄭照新升任；副秘書長一職由勞工局長張大春接掌，新聞局長由新聞局專門委員欒治誼升任，勞工局長則延攬“勞動部”桃竹苗分署長林淑媛擔任。



市府表示，在市府團隊連任滿一週年之際，市府以“以市政為主”“老幹新枝”原則，進行整體人事調整，兼顧重用文官、拔擢青年、提升女性政務官比例等原則，由基層一路歷練而上，讓市政一棒接一棒，穩步向前。



新任副市長賴淑惠曾任台中市勞工局長、台南市府副秘書長、台中市府副秘書長，熟稔各項市政業務；另一位新任副市長鄭照新現年42歲，曾於韓國瑜任內出任高雄市政府新聞局長、台中市新聞局長，擅長市政行銷，是升格後的台中市政府有史以來最年輕，也是本屆六都中最年輕的副市長。



新任副秘書長張大春曾任台中縣政府兵役局長、社會局長、交通旅遊局長、勞工處長、台中市政府觀光旅遊局長、文化局長、勞工局局長，公部門資歷豐富。



新任新聞局長欒治誼43歲，曾任TVBS、中天、年代、華視等新聞台記者，媒體經驗豐富，4年前轉戰公務體系擔任新聞局專門委員。

