田在勱：美派代表團火速來台　打臉賴清德

曾擔任“國安局”駐美特派員的台退役中將田在勱。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月16日電（記者 盧誠輝）針對美國代表團在大選後訪台一事，曾擔任“國安局”駐美特派員的台退役中將田在勱接受中評社專訪認為，美國會在台灣大選結果出來後不到24小時就火速派代表團來台，很明顯就是在打臉賴清德，這在國際間釋放出來的訊息是很難看的，表示美國對賴清德的完全不信任。



田在勱，台灣知名空軍退役中將，為台灣首批赴美試飛F-16B戰機的試飛官，專長為二戰空軍史，歷任台駐美空軍武官、台空軍官校校長等要職，在少將屆齡退役前，被馬英九拔擢升任中將，後又獲“國安局”重用擔任駐美特派員，與時任駐美代表金溥聰關係良好，曾扮演美台信使，角色超越傳統的駐美特派員。



“賴清德已經破記錄了”，田在勱表示，根據他以前在華府和“國安局”工作的經驗，台灣大選後美國一定會派團來，但沒想到這次會這麼快。他說，若以時序來推算，美國等於是在賴清德確定當選後，馬上就拍板定案，立即派代表團從美國火速飛來台灣，這在國際間是很丟臉的事，美國當時派代表團來台灣見陳水扁的時候，也是在陳當選幾天後的事情，所以賴清德已經破紀錄了。



田在勱回憶，過去陳水扁當選的時候，美國也曾派團到台灣來，並同時派另一團到北京去，當時擔任美國國家安全顧問的康朵麗莎萊斯（Condoleezza Rice）直接跟大陸前總理溫家寶說明美方立場，也強調已派另一團到台灣，他記得當時美方來台的代表團在台北松山機場落地後就直接進“總統府”去談。



“過去美國都是就職典禮才派代表團來台灣”，田在勱指出，根據過去的歷史，馬英九和蔡英文當選後，都是直到就職典禮的時候才派代表團來台灣，因為美國知道馬英九不會搞“台獨”，而蔡英文雖然也傾向“台獨”，但至少沒那麼急，所以美方也相對較安心，但這次賴清德當選情況就完全不同了。



田在勱表示，美國會在台灣大選結果出來後不到24小時就火速派代表團來台，很明顯就是在打臉賴清德，這在國際間釋放出來的訊息是很難看的，表示美國對賴清德的完全不信任。



田在勱認為，光看過去賴清德當台南市長時2百多天不進議會與新北市萬里老家違建爭議硬凹到底就能看出賴的個性，他不知道賴的個性未來是否會被迫修正，但若賴的個性仍不改，真的會把“中華民國”和“台獨”都賠進去。