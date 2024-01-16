田在勱：賴清德當選　台灣苦日子要開始了

曾擔任“國安局”駐美特派員的台退役中將田在勱。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月16日電（記者 盧誠輝）針對賴清德當選一事，曾擔任“國安局”駐美特派員的台退役中將田在勱接受中評社專訪認為，美國的立場很明確，就是希望台灣保持現狀，不要搞獨立，也不希望兩岸統一，未來美國可能會給賴清德更多的壓力，台灣的苦日子就要開始了，大陸光是中止ECFA（兩岸經濟合作架構協議）就會搞死台灣，根本也不用出兵。



田在勱，台灣知名空軍退役中將，為台灣首批赴美試飛F-16B戰機的試飛官，專長為二戰空軍史，歷任台駐美空軍武官、台空軍官校校長等要職，在少將屆齡退役前，被馬英九拔擢升任中將，後又獲“國安局”重用擔任駐美特派員，與時任駐美代表金溥聰關係良好，曾扮演美台信使，角色超越傳統的駐美特派員。



田在勱指出，根據他過去的經驗，美國的立場很明確，就是希望台灣保持現狀，不要搞獨立，也不希望兩岸統一，未來美國可能會給賴清德更多的壓力，甚至可能會要求賴的就職講稿必須要經過美國審查，因為陳水扁當時的就職講稿就是美國審查過的，但馬英九當選的時候，美國就沒有要求要看就職講稿，所以美國要審查台灣“總統”當選人就職就稿這種事講起來真的很丟臉。



“台灣的苦日子就要開始了”，田在勱認為，大陸跟過去的國力已完全不一樣，且處理國際事務的議題也越來越有把握，所以在賴清德當選後，台灣的苦日子就要開始了，大陸光是中止ECFA（兩岸經濟合作架構協議）就會搞死台灣了，根本也不用出兵。

