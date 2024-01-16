綠元老許國泰談老戰友：懷念施明德的微笑

民進黨創黨元老許國泰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月16日電（記者 盧誠輝）前民進黨主席施明德15日因病辭世，享年83歲。老戰友、民進黨創黨元老許國泰相當感傷，他最懷念施明德的微笑，還回憶起施明德剛出獄時兩人在遊覽車上被警察臨檢卻拿不出身分證的趣事，他最佩服施明德2006年因看不慣陳水扁的貪污腐敗，發起紅杉軍的倒扁運動。



許國泰，前民進黨主席許信良的胞弟。1980年代許信良流亡美國，中壢許家班拱出從商的許國泰參選，1986年當選第一屆增額“立委”，共連任3屆，退休後一度淡出政治圈，在桃園大竹經營連鎖便當店，2022桃園市長選舉力挺遭民進黨開除黨籍的鄭寶清，擔任競選總幹事，2024大選力挺國民黨。



許國泰表示，施明德跟現在的民進黨完全不一樣，早起的民進黨比較開放草莽，也充滿浪漫性格，他入獄時微笑，被判死刑時也微笑，出獄後也還是微笑，所以他現在只要想起施明德，最懷念的就是施明德微笑的樣子。



許國泰回憶，施明德剛出獄沒幾天，當時還在擔任“立委”的他，和施明德一起到嘉義去參加二二八和平紀念公園的活動，兩人回程時一起搭遊覽車北上，沒想到去遇到警察臨檢。



當時年輕警察當時並未認出2人，還一直要求施明德拿出身分證，許國泰笑說，但施明德當時才剛出獄，根本也還沒有身分證，警察甚至一度還要把施明德拉下遊覽車盤查，但施明德當時也只是一直微笑，後來是警察主管上車後才認出2人。



許國泰認為，施明德最讓他佩服的是，身為民進黨創黨元老和前黨主席，2006年因看不慣陳水扁的貪污腐敗，發起紅杉軍倒扁運動。施不會因為當時陳水扁是民進黨第一個選上“總統”的人而有所顧忌。