趙建民語中評：賴會不會處理“台獨黨綱”

趙建民認為台灣接下來面對中美的壓力都會更大。（中評社資料照） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）2024大選由民進黨賴清德獲勝，美國特使團隨即在14日抵台溝通。中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長、前陸委會副主委趙建民向中評社表示，現在看起來去年11月的舊金山習拜會，如何具體防堵“台獨”，應是雙方高度共識，否則美國總統拜登對於台灣大選結果不會第一句回應是“美國不支持台獨”。



趙建民強調，這代表確實美方對賴清德有疑慮，拜登才會直接這樣反應，另外則代表中方在這件事情上是盯著美方的態度，就讓美國現在對台灣採取緊迫盯人戰術，否則怎會大選一結束，第二天美方就派代表過來，哪有這回事的，這表示情況嚴重。因此未來中美雙方對台海的壓力都會增加。



趙建民認為，大陸對台施加壓力上，諾魯斷交只會是第一槍，接下來“邦交”國數目恐怕會掉到個位數，而經濟上，如果僅止於ECFA中止，就已算幸運，不要再繼續擴大，更不要說區域經濟整合的部分，台灣大概都沒什麼機會了。



趙建民為美國南伊利諾州立大學政治學博士，專長包括中國大陸政治研究、中共政治制度、中國憲法、東亞政經發展、兩岸政治制度比較等。曾任台灣陸委會副主委、中國文化大學社科院院長，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長。



美國在台協會（AIT）14日宣布美國代表團抵達台灣，此行成員包括前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）也一同隨行。



而諾魯政府15日宣布與台灣斷交，截至目前，“中華民國”僅剩12個“邦交”國，蔡英文8年任內共斷10國。