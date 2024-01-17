許國泰：鄭文燦輔選桃園綠委團滅　應沉潛

民進黨創黨元老許國泰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月17日電（記者 盧誠輝）桃園市“立委”總共6席，原本藍3綠3，這次國民黨全拿。前桃園市長、“行政院副院長”鄭文燦輔選受挫，民進黨創黨元老許國泰接受中評社訪問認為，鄭文燦桃園市長做得不好卻還高升“行政院副院長”，爬得太快，現在輔選不利未來應該也沒機會接任“閣揆”，應該下台好好去反省檢討，這對鄭文燦來說並不是壞事，畢竟鄭還年輕，以後或許還有機會。



許國泰，前民進黨主席許信良的胞弟。1980年代許信良流亡美國，中壢許家班拱出從商的許國泰參選，1986年當選第一屆增額“立委”，共連任3屆，退休後一度淡出政治圈，在桃園大竹經營連鎖便當店，2022桃園市長選舉力挺遭民進黨開除黨籍的鄭寶清，擔任競選總幹事，2024大選力挺國民黨。



許國泰表示，鄭文燦桃園市長卸任後就升任“行政院副院長”，這件事本來就是不對的，因為鄭文燦在桃園8年真的做得不好，就算不談有沒有弊案的問題，光是桃園的施工品質就不及格，羽球館的天花板還會塌落，一個連桃園市都治理不好的人，民進黨就應該讓他卸任後去沉潛休息，而不是馬上讓鄭高升“行政院副院長”，這樣等於是鼓勵壞人上去。



“鄭文燦應該下台好好去反省檢討”，許國泰說，鄭文燦輔選桃園6席全丟，應該也沒機會接“行政院長”了，但這對鄭文燦來說並不是壞事，畢竟鄭還年輕，好好下台去反省檢討，以後或許還有機會。



許國泰強調，這次“立委”選舉本來就注定民進黨會失敗的命運，因為有高達6成的民意都希望政黨輪替，更何況在“立委”選戰藍綠一對一PK的狀況下，綠營哪有不輸的道理？



許國泰也以國民黨在桃園市第一、第二和第六選區的牛煦庭、涂權吉與邱若華等3位新人，挑戰爭取連任的綠營“立委”鄭運鵬、黃世杰和趙正宇為例，說明民進黨為何會在桃園一敗塗地。