許國泰：賴當選台灣人共業　白若挺綠會滅亡

民進黨創黨元老許國泰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月17日電（記者 盧誠輝）2024大選後開啟新政局，民進黨創黨元老許國泰接受中評社訪問認為，民進黨賴清德當選是台灣人的共業，只能期待賴以蒼生為念，好好照顧台灣人民。至於“綠白合”則萬萬不可行，根據過去的歷史經驗，一旦當在野黨去支持執政黨的時候，就注定要走向滅亡。



許國泰進一步指出，反對黨本來就有責任要監督執政黨，而不是繼續去罵在野黨，像時代力量過去的聲勢也不錯，若時力當時能堅持反對民進黨的話，或許現在也不會面臨滅黨的窘境，原本有3席不分區，選後已全沒了。還有台灣基進黨過去這麼嗆辣，但也因為向民進黨靠攏，甚至成為民進黨的附庸小黨，所以在這次大選也沒了。



“親民黨全盛時期在‘立法院′有46席”，許國泰說，親民黨當時還不夠強嗎？但後來也是因為支持執政的國民黨，讓親民黨逐漸泡沫化，因為選民若要支持就支持執政黨就好了，何必去支持向執政黨靠攏的在野黨？這樣要拿什麼去說服選民投票給你？



許國泰，前民進黨主席許信良胞弟。1980年代許信良流亡美國，中壢許家班拱出從商的許國泰參選，1986年當選第一屆增額“立委”，共連任3屆，退休後一度淡出政治圈，在桃園大竹經營連鎖便當店，2022桃園市長選舉力挺遭民進黨開除黨籍的鄭寶清，擔任競選總幹事，2024大選力挺國民黨。



“藍白不合後就知道民進黨會贏了”，許國泰表示，這次大選雖然有超過6成民意希望政黨輪替，讓民進黨下台，但在藍白合破局後，就注定民進黨會贏了，所以賴清德當選是台灣人的共業，只能期待賴以蒼生為念，好好照顧台灣人民，不要讓台灣變成戰場。



許國泰話鋒一轉也提醒民眾黨主席柯文哲，如果真的夠聰明的話，就不應該“綠白合”，因為根據過去的歷史經驗，一旦當在野黨去支持執政黨的時候，就注定要走向滅亡。他說，年輕人會投給民眾黨，不是因為柯文哲有多厲害，而是因為討厭藍綠所有才投給白。



許國泰強調，台灣未來若還想要有小黨存在的空間，小黨就應該永遠站在執政黨的對立面，這樣才有機會生存下去。

