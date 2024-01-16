快評：瑙魯與台斷交　只是第一槍而已

中評社快評／太平洋島國瑙魯政府15日宣布，與台灣斷絕外交關係並承認中國大陸。瑙魯宣布轉向一個中國原則，並稱此舉符合瑙魯人民的最大利益。這是台灣大選之後，首個台灣“邦交國”轉向北京。



國台辦發言人陳斌華昨天指出，世界上衹有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，這是歷史和法理的事實，也是國際社會普遍的共識。我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚賞。事實一再證明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。



隨著台瑙斷交，台灣的“邦交國”數量減少至12個，其中7個來自拉丁美洲和加勒比地區，即伯利茲、危地馬拉、巴拉圭、海地、聖基茨和尼維斯、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯；3個太平洋地區國家，即馬紹爾群島、帕勞、圖瓦盧；1個非洲國家伊斯瓦蒂尼；以及1個歐洲國家梵蒂岡。



蔡當局8年任內共斷10國。與歷次斷交一樣，台灣當局將責任推予對方。台灣“外交部”昨天稱，瑙魯持續向台灣索求巨額經濟援助，並就台灣及中國大陸提供的援助方案進行比價，昧於中國大陸利誘。云云。



中國文化大學國家發展與中國大陸研究所所長、前陸委會副主委趙建民認為，諾魯與台斷交只會是第一槍，台灣外交上會有更多的斷交潮，接下來“邦交國”數目恐怕會掉到個位數。



往事歷歷，2016年1月台灣大選民進黨獲勝，當年3月17日，大陸宣布恢復與贊比亞的外交關係，外界認為是對民進黨當局的一個警告。自那以後，台灣的“邦交國”一個個接連不斷被斷掉。這一次，瑙魯與台斷交，也有認為是北京給的第一個“耳光”。



的確，諾魯“突襲”斷交，給了賴清德一個下馬威，預示北京後續不排除有更大動作。如中時15日社論所言，賴清德必須回應台灣高達6成民意對兩岸和平避戰、恢復交流、不走“台獨”對抗之路的願望；必須謹記民進黨的“雙少數”地位；也必須正視中美共管“台獨”的戰略共識。