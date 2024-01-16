綠丟年輕選票！王義川：4年後恐兵敗如山倒

台灣智庫策略長王義川。（中評社 資料照) 中評社台北1月16日電／2024年選舉結束，民進黨拿下13席不分區“立委”席次，排在第14名的民進黨不分區“立委”提名人王義川15日表示，“我們的政府都在講總體經濟，這對個別的年輕人都無感，這些都是柯文哲在講的”。王義川更提到，“如果接下來賴清德領導的行政團隊，沒有這種準備，到最後還是會失去很多年輕人的選票，這四年沒有去溝通，就會兵敗如山倒”。



王義川，現年51歲，出生於台南，台灣大學土木工程研究所交通工程組博士，曾任台灣觀光協會秘書長、桃園航空城公司董事長、台中市政府交通局長、稻江科技暨管理學院運輸物流管理系主任等，現任台灣智庫策略長、民進黨中執委，在黨內屬於“正國會”系統。



王義川在政論節目《鄭知道了。先知道》中分享最近收到一個年輕人寫的信，信中內容大致是，“我就是廢，沒有想要一夕致富、我也不會去當車手，但通膨就是存在的，我騎車上班還會被人家檢舉，蔡英文你做8年了，我租房子怎麼那麼貴？然後不敢生小孩，因為生小孩要很多錢，然後我爸媽退休金不夠，還要叫我付錢，蔡英文你做了什麼？”



根據《中時新聞網》報導，該位年輕人更提到，“韓國有《魷魚遊戲》，台灣有嗎？台灣有幫這一些文化人，在國際上發光發熱嗎？台灣政府做了什麼？你說經濟不要依賴中國大陸，說要新南向，新南向關我什麼事？國際都在搶人才，台灣都沒有人了，我們沒有競爭的機會；你說要司法改革，司法改革了什麼？讓你完全執政、‘國會’過半、行政獨大，但財富還是累積在部分人的身上；而教育體制來看，流浪教師、流浪博士都這麼多，大學一間一間倒，那些教授怎麼辦？這叫教育改革嗎？這些問題都存在”。



王義川提到，“我們的政府都在講總體經濟，GDP成長多少、超越韓國，多強多勇，然後呢？我們談的都是整體數字，對個別的年輕人都無感，這些都是柯文哲在講的，所以就變成柯文哲就是懂我們”。



王義川表示，“怎麼跟年輕人溝通？要去解決這些問題，如果我們的政府，接下來賴清德領導的行政團隊，沒有這種準備，老是要拿一些數字出來唬人，到最後還是會失去很多年輕人的選票，這四年沒有去溝通，就會兵敗如山倒”。



在同一節目中的媒體人鍾年晃也表示，“今天有一個朋友跟我講，他說現在的高中生有5成是支持柯文哲，這些人4年後都有投票權，都是首投族”。