趙少康選後曝心聲　國民黨擦亮招牌要這樣做

趙少康回顧2024選戰，抱著鞠躬盡瘁的精神。他直諫國民黨要找回孫中山創黨初衷，才能贏回政權。（趙少康臉書） 中評社台北1月16日電／202大選落幕，由民進黨賴蕭配勝選。中國國民黨侯友宜的副手趙少康15日在臉書回顧選戰，他指出，國民黨想要贏得選舉，就要找回孫中山先生當時創黨的初衷，有理想性、有前瞻性、有革命性，甚至要帶點社會主義的均富色彩。黨員年齡要符合社會結構，提名制度要公開透明民主化。如果不能大刀闊斧，義無反顧的改革，明確指出要帶領“國家”發展的方向，則選票會越來越少，選贏會越來越難。



趙少康強調，自己當副手參選，抱著鞠躬盡瘁的心情竭盡心力，知其不可為而為之，盡人事聽天命。選前民調都是賴蕭領先侯康約3%，但主張柯吳坐二望一的假民調大量放送，連年輕人、知識分子都被騙上當。選後不少投柯的人後悔，但也來不及了。



趙少康臉書全文如下：



臨危受命 竭盡心力———參選“副總統”50天



人生總有很多驚奇，很多意想不到，參選“副總統”就是我從來沒有想到會發生的事。



離11/24“總統”登記前不久，侯友宜兄才徵詢我，如果柯文哲不願意合作，是否可以跟他搭檔競選，我基於兩個理由答應：1、我既然一直鼓勵侯柯合，又不同意侯康合，不是太沒有原則？2、友宜兄當時各種民調都不夠高，如果迫於時間壓力草草找個副手，豈不是雪上加霜？



我是最早鼓吹侯柯合的，在早先蓋洛普民調發表會上，我就以民調結果斷言藍白不合難選，當時還被不少人批評，甚至胡亂揣測我的動機，其實我的動機很簡單，就是想要下架民進黨，在野就必須團結，這是簡單的算數問題，不是什麼高深的學問。這也是為什麼直到11/24早上11點，國民黨開臨時中常會通過提名我前15分鐘，在朱立倫主席辦公室，我還堅持請侯市長再一次打電話給柯主席的原因，我是真心誠意想促成他們合作，真心想看他們成功，如果說有一點點私心，就是擔心賴清德當選會把台灣帶向不可測的方向、不確定的未來。台灣的不幸一定會影響每一個個人，包括我。



藍白合不成，要勝選的機會就小很多，但也不得不拚，做了過河卒子，衹有拚命向前，抱著“知其不可為而為之”的心情，一切“盡人事 聽天命”了。



我一向是“受人之託 忠人之事”，既然受友宜兄的交心懇託，當然抱著“鞠躬盡瘁”的心情，竭盡心力，況且只剩50天，只能1天當3天用，設法力挽狂瀾。首先要讓民調跳上第二，再設法超越第一。