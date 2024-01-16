連勝文拋修法　台“總統”選舉改絕對多數制

連勝文。（中評社 資料照) 中評社台北1月16日電／台灣民眾黨主席柯文哲雖然在2024大選落敗，但掌握8席“立委”的關鍵少數。中國國民黨副主席連勝文15日表示，未來國民黨和民眾黨可以商討是否修改《“總統”選舉罷免法》，將正副“總統”選舉改為“兩輪投票絕對多數制”，達成共識後，未來“立法院”正副院長選舉水到渠成。否則有6成民意反對賴清德之下，仍照樣當選“總統”、照樣耍威風。



民進黨“賴蕭配”贏得“總統”大選，但賴清德僅獲得4成選民支持，加上“立法院”席次不過半，淪為“雙少數”“總統”。新一屆“立院”會期2月1日展開，民眾黨掌握8席“立委”，在“國會”三黨不過半之下成為關鍵少數，外界更關注藍白合作情況。



根據《中時新聞網》報導，連勝文表示，有些重要的議題，大家可以討論合作，像是重要法案，包括房地法案、監督制衡法案與弊案追查等，這些大家可以討論，先確定方向後再來談合作，而國民黨也有想要通過的法案，畢竟監督制衡方面，雙方有很多共同目標，可以從這方面開始為合作鋪路。



連勝文指出，他個人想法，像是在“總統”相關法案中，是否可以改成採絕對多數制、兩次投票，因為現在是只要4成就可以贏了，讓6成民意反對仍照樣當選“總統”，照樣耍威風。



連勝文提到，未來法案中，國民黨或民眾黨可以修改“總統”選舉罷免法等相關法案，提出未來“總統”採絕對多數才能當選的制度，而非相對多數，且應推動不在籍投票，這些事情確定合作方向達成共識，有共同目標之後，雙方合作在“立法院”正副院長選舉便能水到渠成。